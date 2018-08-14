Довольно много людей хотят поделиться рецептами своих любимых блюд в Интернете. Лучший способ сделать это – начать блог о еде. Если вы используете WordPress, вам повезло, поскольку есть много тем для кулинарных блогов и ряд плагинов рецептов WordPress, которые помогут начать работу. Также можно настраивать темы для более конкретных ниш, таких как пекарни, кафе или закусочные.

Плагины рецептов WordPress помогают легко публиковать рецепты в том виде, который будет максимально понятен не только читателям. но и поисковым системам. Оптимизация в поисковых системах достигается в основном за счет обеспечения соответствия плагина Schema.org и hRecipe.

Ниже приведены бесплатные и платные плагины рецептов WordPress и их функции.

Бесплатные плагины

WP Ultimate Recipe

WP Ultimate Recipe удобен для пользователей, поскольку позволяет добавлять рецепты в записи и на страницы. Вы можете добавлять фотографии для каждого шага рецепта. Используя удобные короткие коды или вариант «Вставить рецепт», вы можете быстро публиковать рецепты.

Если список ингредиентов или указаний слишком длинный, плагин разобьет список на более мелкие части. Читатели могут легко перейти от одного рецепта к другому. Рецепты удобны для поисковых систем, так как плагин соответствует требованиям Schema.org.

Удобные функции включают в себя поиск текста для любого ингредиента или метода приготовления, а также убирается фото при печати рецептов. Плагин адаптивный, поэтому пользователи могут просматривать рецепты на более мелких устройствах. С помощью социальной кнопки пользователи могут делиться рецептами.

Плагин может регулировать количество ингредиентов в соответствии с количеством порций. WP Ultimate Recipe легко переводится и совместим с Pinterest Rich Pins и страницами Google AMP.

Используя премиальную версию плагина, вы можете создавать шаблоны с помощью редактора макета. Эта версия позволяет добавлять пользовательские поля в рецепт. Пользователи могут отправлять рецепты, а также оценивать и делиться ими в социальных сетях.

EasyRecipe

Плагин EasyRecipe прост в использовании. Он форматирует ваши рецепты таким образом, чтобы получать максимальную отдачу от поисковых систем, без необходимости кодирования. Вам просто нужно создать свой пост и добавить изображения. Плагин по этой информации отформатирует рецепт.

Также можно преобразовать существующий рецепт, который находится в обычном тексте, отредактировав его, выбрав ингредиенты и инструкции и щелкнув значок EasyRecipe. Если вы хотите импортировать рецепты с других платформ, таких как Recipe Card или Zip List, это тоже возможно. Отредактируйте запись и нажмите значок EasyRecipe.

Пользователи могут печатать и оценивать рецепты.

Смотрите также: Все плагины по категориям и функциональности здесь.

WP Recipe Maker

Главное преимущество, которое предлагает WP Recipe Maker – плавный рабочий процесс при создании и публикации рецепта. Метаданные добавляются автоматически, и это помогает улучшить ранжирование в поисковых системах.

Вы можете добавлять фотографии на любом этапе рецепта и иметь резервный рецепт для отображения, если плагин отключен. Все ингредиенты и инструкции можно организовывать группами, чтобы сделать рецепты понятными для посетителей. Доступна чистая версия рецепта для печати без изображений. Также можно перенести контент из других плагинов в WP Recipe Maker.

Пользователи могут искать текст рецепта непосредственно на сайте и оценивать рецепт в комментариях. Плагин совместим с Pinterest Rich Pins, что позволит быстро распространять новые рецепты. Премиум версия предлагает ссылки на другие рецепты для одинаковых ингредиентов, рассчитывает порции, отображает ярлыки для разных видов блюд, и позволяет выбрать один из нескольких шаблонов.

Zip Recipes

Zip Recipes поставляется с рядом функций, которые ставят ваши рецепты в авангарде Google. Путем тонкой настройки SEO и включения URL-адреса блога в рецепт, трафик на сайт увеличится естественным образом. Вы также можете добавлять и присоединять другие ссылки к своим рецептам.

Кроме того, совсем не сложно отформатировать рецепт и добавить изображения. С этим плагином не придется возиться с настраиваемыми типами записей. Просто создайте рецепт прямо внутри записи и добавьте изображения, используя медиабиблиотеку. Плагин имеет несколько шаблонов и вариантов стилей. Можно также настроить его с помощью CSS.

У вас будет дополнительное поле для заметок, в котором указываются дополнительные ингредиенты, требуемые специальные устройства, дополнительные инструкции или краткие советы. Плагин автоматически добавляет имя записи к рецептам и изображениям.

Премиум плагин

предлагает дополнительные функции, такие как калькулятор, дизайн карточки рецепта, индекс рецепта, указание автора, рейтинг посетителей и многое другое. Плагин предлагает поддержку страниц AMP и многоязычные возможности, включая блог на нескольких языках.

Cooked

Если вы хотите создавать свои рецепты методом перетаскивания, вам нужно попробовать плагин Cooked. Вы можете построить красивую решетку в виде сетки или кирпичной кладки и поместить в нее свои рецепты. Он позволяет создавать красивые фотогалереи и отображать пищевую ценность и уровни сложности каждого блюда.

Вы можете настроить шаблоны под авторов, чтобы перечислять рецепты отдельных авторов и переключатель расчета ингредиентов в соответствии с количеством порций. Кроме того можно добавить время приготовления блюда с интерактивным таймером. Пользователи могут искать текст и сортировать рецепты на основе категорий.

Recipes by Simmer

Рецепты от Simmer позволяют встраивать рецепты в любую запись или на страницу. При активации Simmer добавляет свой элемент на панели инструментов WordPress, где вы можете настроить параметры.

Можно создавать пользовательские темы рецептов и их стиль. Не нужно повторно вводить ингредиенты и инструкции каждый раз при создании нового рецепт. Просто скопируйте/вставьте ингредиенты или инструкции в блоки.

Доступны дополнительные поля, такие как время приготовления и размер порции. Если эти поля не заполнены, они не отобразяться на сайте. Кроме того, есть виджеты боковой панели для отображения последних рецептов или категорий.

Плагин работает с большинством инструментов обмена в социальных сетях и переведен на более чем 150 языков. Для индивидуальной техподдержки, полного сопровождения и указания рейтинга рецептов звездами, вам придется перейти на Simmer Pro.

Meal Planner Pro Recipes

Meal Planner Pro Recipes полагается на три вида разметки схемы, что дает максимальную выгоду от SEO. По SEO разработчики пошли еще дальше: плагин автоматически вытаскивает название записи и добавляет его к рецепту.

Плагин позволяет импортировать рецепты из других ресурсов, таких как EasyRecipe и Zip List. Можно добавлять изображения, которые появляются вместе с рецептом или в Google Rich Snippets. Это облегчает создание рецепта, позволяя вам добавлять блоки ингредиентов и инструкции путем копирования/вставки. Кроме того, можно добавить или связать рецепты с ингредиентами, инструкциями или резюме.

Изображения могут отображаться в окне рецепта пользователя. Плагин предлагает функции «Сохранить рецепт» и «Список покупок». В печатной версии отображаются авторские права и URL-адрес для отдельных рецептов.

Смотрите также: Кулинарные темы в разделе Премиум шаблоны WordPress.

GetMeCooking

С помощью GetMeCooking можно добавлять столько рецептов, сколько захотите, в записи блога и редактировать рецепты после их публикации. Для удобства свяжите записи в своем блоге с рецептами.

Цвет, описание и макет рецепта могут быть персонализированы. Можно отображать рецепты в категориях, например, не вызывающие аллергию или с низким уровнем содержания жира. Это улучшит видимость в поисковой системе. Также можно перечислить все свои рецепты в записи или на странице, чтобы создать список в нужном вам формате. Пользователи могут фильтровать и искать рецепты.

Этот плагин предлагает несколько вариантов настройки, в том числе положение изображения. GetMeCooking поддерживает 10 языков.

Платные плагины

Плагины premium класса предлагают дополнительные функции и большую степень поддержки. Когда дело доходит до плагинов рецептов, вы обнаружите, что дополнительные параметры настройки есть только в премиум версиях.

Cookbook

Cookbook – первый продукт, выпущенный SiteCare. Плагин заботится о SEO в соответствии с schema.org и разметки рецепта JSON-LD. Это дает возможность выделиться в результатах поиска кулинарных рецептов для Google Rich Cards.

Плагин адаптивный, обеспечивает красивую подачу фото и гиперссылки в содержимом рецепта. Пользователям не нужно прокручивать весь путь до конца, чтобы найти рецепт, который они хотят. Шорткод вверху страницы может перекинуть читателя на рецепт, расположенный намного ниже. Cookbook позволяет пользователям оценивать рецепты.

Этот плагин готов к переводу, поэтому упрощается использование рецептов для издателей и читателей разных стран.

Описание/Купить $59,99

Total Recipe Generator

С Total Recipe Generator можно публиковать рецепты, используя предварительно созданные шаблоны. Содержимое, сгенерированное плагином, представляет собой сочетание JSON LD, внутренних ссылок и подходящих метатегов для контента типа рецепта. Таким образом, при поисковой оптимизации нет повода для дополнительных усилий.

Плагин поставляется в виде дополнения Visual Composer. Он поддерживает рецепты на страницах, записях и настраиваемых типах записей. Плагин автоматически добавляет время предварительной подготовки и время приготовления, чтобы правильно отобразить общее время. Можно изменить размер изображений рецептов до нестандартного размера и использовать встроенный редактор этикеток продуктов питания, чтобы отображать пищевую ценность блюда.

Есть внутренняя поддержка ссылок для метаданных, имени автора и поддержки URL-адреса автора. Плагин имеет встроенные кнопки совместного доступа и совместим со стандартными темами WordPress. Кроме того, он готов к переводу и поддерживает языки RTL.

Описание/Купить $23

Le Chef

Помимо обычных функций, доступных в плагинах рецептов, Le Chef включает в себя список продуктов, а также предполагаемую продолжительность и таймер для каждого этапа рецепта. Он также поставляется с кучей полезных коротких кодов.

Плагин имеет функцию полного экрана и может поддерживать видео с YouTube. Пользователи оценят супер быстрый, полностью настраиваемый фильтр рецептов. Наиболее популярный виджет рецептов поможет новым пользователям правильно внести или найти рецепт, а модуль Add-a-recipe поможет птправить рецепты через клиентский интерфейс. Модуль панели шеф-повара позволяет любому пользователю управлять своими рецептами.

Описание/Купить $22

Recipe Box

Recipe Box – многофункциональный плагин, который предлагает 60 вариантов настройки для изменения цвета, типографики, ярлыков и т. п. Он генерирует Rich Snippets (расширенные описания веб-страниц в поисковой выдаче), чтобы у вас был благоприятный результат в результатах поиска Google. Плагин добавляет мета-поле к записям с описанием, изображением, инструкциями, ингредиентами и некоторыми другими дополнительными деталями. Нобходимо только заполнить эти поля и добавить короткий код для публикации своего рецепта.

Кроме того, предлагается система обзора, которая улучшает взаимодействие с пользователями. Средний рейтинг находится в микроданных, поэтому рейтинг отображается в поисковых системах.

Описание/Купить $20

Плагин рецептов может полностью преобразить сайт рецептов на WordPress. Ваш выбор плагина должен руководствоваться функциями, которые необходимы для лучшего функционирования, и предпочтениями вашей аудитории. В начале новички могут попробовать плагин с меньшим количеством опций и функций, а затем перейти к полнофункциональному плагину.

Источник: colorlib.com